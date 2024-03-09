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У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp

Фото: у Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у месенджері Whatsapp. Звинувачення пов'язане з богохульством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Суд провінції Пенджаб заявив, що 22-річний хлопець поділився "блюзнірськими фото та відео" у Whatsapp нібито з наміром образити релігійні почуття мусульман.

У постанові суду йдеться, що студента засудили до смертної кари за підготовку фотографій і відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

У рамках цієї ж справи до довічного ув'язнення засудили 17-річного хлопця. Він поширював вказані фото та відео.

Обидва заперечують свою провину. Їх адвокати стверджують, що справа сфальсифікована, а батько 22- річного хлопця, якого засудили до смертної кари, заявив, що подасть апеляцію.

Зазначається, що богохульство в Пакистані карається смертю. Деякі люди були піддані самосуду ще до того, як їхні справи потрапили до суду.

Нагадаємо, у США у січні 2024 року вперше стратили засудженого методом удушення азотом. Цей метод просувають як простішу альтернативу смертельним ін'єкціям.

Також ми повідомляли, що у Туреччині запропонували повернути смертну кару за вбивство жінок.

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