У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp

Суд провінції Пенджаб заявив, що 22-річний хлопець поділився "блюзнірськими фото та відео" у Whatsapp нібито з наміром образити релігійні почуття мусульман.

У постанові суду йдеться, що студента засудили до смертної кари за підготовку фотографій і відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

У рамках цієї ж справи до довічного ув'язнення засудили 17-річного хлопця. Він поширював вказані фото та відео.

Обидва заперечують свою провину. Їх адвокати стверджують, що справа сфальсифікована, а батько 22- річного хлопця, якого засудили до смертної кари, заявив, що подасть апеляцію.

Зазначається, що богохульство в Пакистані карається смертю. Деякі люди були піддані самосуду ще до того, як їхні справи потрапили до суду.