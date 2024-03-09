В Пакистане студента приговорили к смертной казни из-за сообщения в WhatsApp

В Пакистане студент приговорен к смертной казни из-за сообщения в мессенджере Whatsapp. Обвинение связано с богохульством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Суд провинции Пенджаб заявил, что 22-летний парень поделился "кощунственными фото и видео" в Whatsapp якобы с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.
В постановлении суда говорится, что студент приговорен к смертной казни за подготовку фотографий и видео, которые содержали унизительные слова о пророке Мухаммеде и его женах.
В рамках этого дела к пожизненному заключению приговорили 17-летнего парня. Он распространял фото и видео.
Оба отрицают свою вину. Их адвокаты утверждают, что дело сфальсифицировано, а отец 22-летнего парня, приговоренного к смертной казни, заявил, что подаст апелляцию.
Отмечается, что богохульство в Пакистане наказывается смертью. Некоторые люди были подвергнуты самосуду до того, как их дела попали в суд.
Напомним, в США в январе 2024 года впервые казнили осужденного методом удушения азотом. Этот метод продвигается как более простая альтернатива смертельным инъекциям.
Также мы сообщали, что в Турции было предложено вернуть смертную казнь за убийство женщин.
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