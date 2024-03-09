ua en ru
Сб, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp

Пакистан, Субота 09 березня 2024 10:56
UA EN RU
У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp Фото: у Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у месенджері Whatsapp. Звинувачення пов'язане з богохульством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Суд провінції Пенджаб заявив, що 22-річний хлопець поділився "блюзнірськими фото та відео" у Whatsapp нібито з наміром образити релігійні почуття мусульман.

У постанові суду йдеться, що студента засудили до смертної кари за підготовку фотографій і відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

У рамках цієї ж справи до довічного ув'язнення засудили 17-річного хлопця. Він поширював вказані фото та відео.

Обидва заперечують свою провину. Їх адвокати стверджують, що справа сфальсифікована, а батько 22- річного хлопця, якого засудили до смертної кари, заявив, що подасть апеляцію.

Зазначається, що богохульство в Пакистані карається смертю. Деякі люди були піддані самосуду ще до того, як їхні справи потрапили до суду.

Нагадаємо, у США у січні 2024 року вперше стратили засудженого методом удушення азотом. Цей метод просувають як простішу альтернативу смертельним ін'єкціям.

Також ми повідомляли, що у Туреччині запропонували повернути смертну кару за вбивство жінок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пакистан WhatsApp
NEWS
Що буде з цінами на продукти в березні: чи чекати на подорожчання
Що буде з цінами на продукти в березні: чи чекати на подорожчання
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США