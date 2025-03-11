В Пакистані озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда

У Пакистані озброєні бойовики захопили понад 450 пасажирів поїзда. Напад був здійснений сепаратистами з Армії визволення Белуджа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.co.uk.

За інформацією AFP, e вівторок в південно-західній провінції Белуджистан, Пакистан, озброєні бойовики, члени сепаратистського угруповання Армія визволення Белуджа (BLA), захопили понад 450 пасажирів поїзда Jaffar Express, який рухався з Кветти до Пешавару.

Під час нападу був поранений машиніст, повідомив урядовий чиновник.

Інцидент стався після того, як бойовики підірвали залізничну колію в районах Машкафі, Дадарі та Болані, змусивши поїзд зупинитися.

У заяві Армії визволення Белуджа зазначено, що вони захопили кількох заручників та вбили шістьох співробітників служби безпеки під час заворушень. Відповідальність за атаку була покладена на це сепаратистське угруповання, яке веде боротьбу за незалежність Белуджистану від Пакистану.

Цей напад став черговим етапом напруженості в регіоні, де сепаратистські рухи вже неодноразово здійснювали напади на цивільну інфраструктуру та силові структури. Влада Пакистану наразі вживає заходів для звільнення заручників та затримання зловмисників.