ua en ru
Вт, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Пакистані озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда

Вівторок 11 березня 2025 14:25
UA EN RU
В Пакистані озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда Фото: В Пакистані озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Пакистані озброєні бойовики захопили понад 450 пасажирів поїзда. Напад був здійснений сепаратистами з Армії визволення Белуджа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.co.uk.

За інформацією AFP, e вівторок в південно-західній провінції Белуджистан, Пакистан, озброєні бойовики, члени сепаратистського угруповання Армія визволення Белуджа (BLA), захопили понад 450 пасажирів поїзда Jaffar Express, який рухався з Кветти до Пешавару.

Під час нападу був поранений машиніст, повідомив урядовий чиновник.

Інцидент стався після того, як бойовики підірвали залізничну колію в районах Машкафі, Дадарі та Болані, змусивши поїзд зупинитися.

У заяві Армії визволення Белуджа зазначено, що вони захопили кількох заручників та вбили шістьох співробітників служби безпеки під час заворушень. Відповідальність за атаку була покладена на це сепаратистське угруповання, яке веде боротьбу за незалежність Белуджистану від Пакистану.

Цей напад став черговим етапом напруженості в регіоні, де сепаратистські рухи вже неодноразово здійснювали напади на цивільну інфраструктуру та силові структури. Влада Пакистану наразі вживає заходів для звільнення заручників та затримання зловмисників.

Нагадаємо, що угрупування ХАМАС звільнило ще трьох ізраїльських заручників. Їх взяли у полон під час нападу 7 жовтня 2023 року.

Крім того, 9 листопада 2024 року на південному заході Пакистану смертник вчинив теракт на залізничній станції. Щонайменше 25 людей загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пакистан
NEWS
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
DAILY
Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії