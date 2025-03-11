В Пакистане вооруженные боевики взяли в заложники более 450 пассажиров поезда

В Пакистане вооруженные боевики захватили более 450 пассажиров поезда. Нападение было совершено сепаратистами из Армии освобождения Белуджа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.co.uk.

По информации AFP, во вторник в юго-западной провинции Белуджистан, Пакистан, вооруженные боевики, члены сепаратистской группировки Армия освобождения Белуджа (BLA), захватили более 450 пассажиров поезда Jaffar Express, который двигался из Кветты в Пешавар.

Во время нападения был ранен машинист, сообщил правительственный чиновник.

Инцидент произошел после того, как боевики взорвали железнодорожные пути в районах Машкафи, Дадари и Болани, заставив поезд остановиться.

В заявлении Армии освобождения Белуджа указано, что они захватили нескольких заложников и убили шестерых сотрудников службы безопасности во время беспорядков. Ответственность за атаку была возложена на эту сепаратистскую группировку, которая ведет борьбу за независимость Белуджистана от Пакистана.

Это нападение стало очередным этапом напряженности в регионе, где сепаратистские движения уже неоднократно совершали нападения на гражданскую инфраструктуру и силовые структуры. Власти Пакистана сейчас принимают меры для освобождения заложников и задержания злоумышленников.