У Пакистані бойовики атакували військову колону, яка супроводжувала делегацію з Китаю

Китай вклав значні кошти в багату на корисні копалини провінцію Белуджистан, у тому числі в розвиток глибоководного порту Гвадар, незважаючи на багаторічний сепаратистський повстанський рух у цьому районі.

"Під час операції терористи застосовували стрілецьку зброю та ручні гранати", - йдеться у заяві відділу зв'язків із громадськістю збройних сил.

Згідно з офіційними даними, двох бойовиків було вбито, а військовослужбовці та цивільні особи в ході атаки не постраждали. Консульство Китаю в Карачі засудило напад, додавши в заяві, що серед громадян немає жертв.

Представник пакистанської служби безпеки на умовах анонімності також повідомив, що двоє нападаючих загинули у перестрілці, в колоні ніхто не постраждав. За словами джерела, атака була спрямована проти китайських пасажирів, які прямували з аеропорту Гвадара у бік будівельного майданчика в районі порту.

Сепаратистське угруповання "Визвольна армія Белуджистану" взяло на себе відповідальність за напад.

Гвадар розташований неподалік Ормузької протоки, найважливішого маршруту транспортування нафти в Аравійському морі, що розробляється під керівництвом Китаю.

Теракти у Пакистані

30 січня цього року у північно-західному місті Пакистану Пешавар у мечеті стався терористичний акт, внаслідок чого загинуло понад 80 людей, ще 57 отримали поранення.

А в лютому бойовики здійснили напад на офіс начальника поліції у Карачі, найбільшому місті Пакистану. Внаслідок теракту загинули семеро людей.

Крім того, 30 липня терорист-смертник підірвав себе на масових зборах людей - загинули 44 особи, ще близько 200 отримали поранення.