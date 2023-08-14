UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пакистані бойовики атакували військову колону, яка супроводжувала делегацію з Китаю

Фото: бойовики в Пакистані атакували військову колону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бойовики атакували пакистанський військовий конвой поблизу стратегічного південно-західного порту Гвадар під час супроводу делегації з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай вклав значні кошти в багату на корисні копалини провінцію Белуджистан, у тому числі в розвиток глибоководного порту Гвадар, незважаючи на багаторічний сепаратистський повстанський рух у цьому районі.

"Під час операції терористи застосовували стрілецьку зброю та ручні гранати", - йдеться у заяві відділу зв'язків із громадськістю збройних сил.

Згідно з офіційними даними, двох бойовиків було вбито, а військовослужбовці та цивільні особи в ході атаки не постраждали. Консульство Китаю в Карачі засудило напад, додавши в заяві, що серед громадян немає жертв.

Представник пакистанської служби безпеки на умовах анонімності також повідомив, що двоє нападаючих загинули у перестрілці, в колоні ніхто не постраждав. За словами джерела, атака була спрямована проти китайських пасажирів, які прямували з аеропорту Гвадара у бік будівельного майданчика в районі порту.

Сепаратистське угруповання "Визвольна армія Белуджистану" взяло на себе відповідальність за напад.

Гвадар розташований неподалік Ормузької протоки, найважливішого маршруту транспортування нафти в Аравійському морі, що розробляється під керівництвом Китаю.

Теракти у Пакистані

30 січня цього року у північно-західному місті Пакистану Пешавар у мечеті стався терористичний акт, внаслідок чого загинуло понад 80 людей, ще 57 отримали поранення.

А в лютому бойовики здійснили напад на офіс начальника поліції у Карачі, найбільшому місті Пакистану. Внаслідок теракту загинули семеро людей.

Крім того, 30 липня терорист-смертник підірвав себе на масових зборах людей - загинули 44 особи, ще близько 200 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПакистанТеракт