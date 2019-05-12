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В Пакистане завершилась спецоперация по освобождению отеля


Правоохранители застрелили четырех боевиков, захвативших отель

В Пакистане полиция застрелила всех четырех боевиков, которые напали на отель премиум-класса Pearl Continental в городе Гвадар 11 мая. Об этом сообщили Силы безопасности страны, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что нападавшие использовали во время штурма отеля огнестрельное оружие и гранаты, они убили охранника отеля во время входа в заведение.

По информации издания, после эвакуации всех жителей отеля еще несколько часов продолжалась перестрелка силовиков с боевиками.

Отмечается, что вооруженная сепаратистская организация "Освободительная армия Белуджистана", которая взяла на себя ответственность за нападение, опубликовала фото всех четырех боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Pearl Continental в Пакистанской провинции Белуджистан погиб гостиничный охранник.

Ответственность за нападение на отель взяла на себя террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", которая требует автономии бедной пакистанской провинции Белуджистан.

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