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У Пакистані завершилася спецоперація зі звільнення готелю


Правоохоронці застрелили усіх чотирьох бойовиків, що захопили готель

У Пакистані поліція застрелила усіх чотирьох бойовиків, які напали на готель преміум-класу Pearl Continental у місті Гвадар 11 травня. Про це повідомили Сили безпеки країни, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що нападники використовували під час штурму готелю вогнепальну зброю та гранати, вони вбили охоронця готелю під час входу у заклад.

За інформацією видання, після евакуації усіх мешканців готелю ще кілька годин тривала перестрілка силовиків з нападниками.

Зазначається, що збройна сепаратистська організація "Визвольна армія Белуджистану", яка взяла на себе відповідальність за напад, опублікувала фото усіх чотирьох бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті нападу на готель Pearl Continental у Пакистанській провінції Белуджистан загинув готельний охоронець.

Відповідальність за напад на готель взяла на себе терористична організація "Армія визволення Белуджистану", яка вимагає автономії найбіднішої пакистанської провінції Белуджистан.

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