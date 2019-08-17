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У Пакистані через вибух в мечеті загинув брат лідера "Талібану"

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 15:16
У Пакистані через вибух в мечеті загинув брат лідера "Талібану"
Фото: місце події (twitter.com/mepanews)

В результаті вибуху 4 людини загинули, понад 24 отримали поранення.

У Пакистані в результаті вибуху в мечеті, який стався 16 серпня, загинув брат лідера афганської терористичного угрупування "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, молодший брат лідера афганських талібів Хайбатулли Ахундзади був серед чотирьох загиблих при вибуху бомби.

Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух в Белуджистані. Ця провінція довгий час служила притулком для лідерів і бойовиків Талібану, що борються з урядом Афганістану.

Високопоставлений співробітник пакистанської поліції повідомив, що в результаті вибуху було поранено більше 24 осіб. За його словами, імпровізоване вибуховий пристрій було встановлено під кріслом імама і було приведено в дію за допомогою годинникового механізму.

Нагадаємо, 16 серпня на південно-заході Пакистану в результаті вибуху в мечеті чотири людини загинули, близько 20 поранено. Серед загиблих був імам мечеті, яка розташована в 25 кілометрах від міста Кветта.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Пакистані сталася аварія військового літака, в результаті чого загинули 17 людей. Зокрема, серед жертв п'ятеро військових і не менше 12 цивільних. Літак врізався в житловий будинок.

Крім того, 21 липня у Пакистані сталося два напади, в результаті яких загинуло 8 осіб. Бойовики на мотоциклах остреляли поліцейський КПП, а після смертниця підірвала себе біля входу в лікарню. Серед загиблих - 4 поліцейських.

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