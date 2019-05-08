В Пакистане из-за взрыва в храме погибли 8 людей

По меньшей мере 8 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва вблизи храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахор. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Geo TV.

Сообщается, что среди жертв - пятеро полицейских, охранник и гражданские лица. По предварительным данным, целью атаки был автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа.

Напомним, на Филиппинах в городе Замбоанга на острове Минданао неизвестный бросил в мечеть гранату в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще четверо были ранены.

Также 27 января на острове Холо на юге Филиппин на территории католической церкви сработали два взрывных устройства. В результате двух взрывов погибли 20 человек и более 100 пострадали.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. В результате терактов, по официальной информации, погибли 253 человека. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведывательные службы Шри-Ланки полагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.