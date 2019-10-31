В Пакистане возросло число погибших во время пожара

Фото: на месте пожара (banglanews24.com)

В результате пожара погибли 74 человека и более трех десятков ранены

Количество погибших в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане возросло до 74 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в этих трех вагонах находилось около 200 пассажиров. Тела погибших пострадали настолько сильно, что для их идентификации понадобится ДНК-исследования.

По словам министра железнодорожного транспорта страны Шейха Рашида Ахмеда, на данный момент следователи выясняют, кому и при каких обстоятельствах удалось пронести запрещено топливо на поезд.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поручил найти виновных в катастрофе. В свою очередь, лидеры оппозиции призвали к отставке Шейха Рашида Ахмеда.

Отметим, что в этом году в Пакистане возросло количество аварий на железной дороге.

Напомним, в Пакистане в четверг, 31 октября, произошла пожар в пассажирском поезде, тогда было известно о 60 человек. Чрезвычайное происшествие произошло вблизи пакистанского города Лиакватпур. Пассажирский поезд, который двигался из Карачи в Равальпинди, загорелся из-за взрыва газового баллона. Огонь охватил три вагона поезда, из них 2 вагона эконом-класса и один-бизнес-класса.

Как сообщало РБК-Украина, в июле этого года в пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли четыре вагона. Ранее было известно о десяти погибших и 85 раненых в результате аварии. Позже стало известно, что 21 человек погиб,100 человек ранены.