В Пакистане Верховный суд обвинил армию в вероятном вмешательстве в выборы

Армию страны обвинили в манипулировании судебной властью накануне выборов

В Верховном суде Пакистана заявили о начале расследования поданных судьей жалоб о том, что армия страны манипулирует судебной властью накануне выборов 25 июля. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На предвыборные фальсификации указывает партия "Пакистанская мусульманская лига - Наваз" (PML-N) заключенного экс-премьер-министра Наваза Шарифа. Она обвиняет армию во влиянии на судебную власть, чтобы помешать ее второму сроку.

Судья Верховного суда Исламабада Шаукат Азиз Сиддики обвинил шпионское агентство армии - Межведомственную разведку (ISI) во вмешательстве в судебные дела.

"ISI в полной мере участвует в попытке манипулировать судебными процессами", - заявил Сиддики в своем обращении к адвокатам 21 июля.

Судья отметил, что агентство сообщило суду, что Шарифа, которого обвинили в коррупции, не освободят до окончания выборов. Сам политик отрицает любые правонарушения.

Напомним, 19 июля глава компании Facebook Марк Цукерберг опроверг заявление президента США Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) об отсутствии доказательств того, что россияне использовали социальные сети для вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.

Цукерберг рассказал, что Facebook заметил подозрительную активность россиян еще в 2015 году, и сообщил об этом Федеральному бюро расследований. По его словам, такая же деятельность была зафиксирована и во время выборов 2016 года.