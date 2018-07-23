У Пакистані Верховний суд звинуватив армію у ймовірному втручанні у вибори

Армію країни звинуватили у маніпулюванні судовою владою напередодні виборів

У Верховному суді Пакистану заявили про початок розслідування поданих суддею скарг про те, що армія країни маніпулює судовою владою напередодні виборів 25 липня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На передвиборчі фальсифікації вказує партія "Пакистанська мусульманська ліга - Наваз" (PML-N) ув’язненого екс-прем’єр-міністра Наваза Шарифа. Вона звинувачує армію у впливі на судову владу, щоб завадити її другому терміну.

Суддя Верховного суду Ісламабада Шаукат Азіз Сіддікі звинуватив шпигунське агентство армії - Міжвідомчу розвідку (ISI) у втручанні у судові справи.

"ISI повною мірою бере участь у спробі маніпулювати судовими процесами", - заявив Сіддікі у своїй промові до адвокатів 21 липня.

Суддя зазначив, що агентство повідомило суду, що Шарифа, якого звинуватили у корупції, не звільнять до закінчення виборів. Сам політик заперечує будь-які правопорушення.

Нагадаємо, 19 липня глава компанії Facebook Марк Цукерберг спростував заяву президента США Дональда Трампа в Гельсінкі (Фінляндія) про відсутність доказів того, що росіяни використовували соціальні мережі для втручання в президентські вибори США в 2016 році.

Цукерберг розповів, що Facebook помітив підозрілу активність росіян ще в 2015 році, і повідомив про це Федеральне бюро розслідувань. За його словами, така ж діяльність була зафіксована і під час виборів 2016 року.