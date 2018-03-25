В Пакистане в толпу на фестивале бросили гранату, десятки раненых

Среди пострадавших несколько детей
В Пакистане в городе Дера-Исмаил-Хан неизвестные бросили гранату в толпу во время весеннего фестиваля. Об этом сообщает газета Express Tribune со ссылкой на представителей местных властей.
В результате взрыва были ранены 24 человека, в том числе, несколько детей и двое сотрудников служб безопасности. Раненых доставили в больницу.
Инцидент произошел в субботу, 24 марта. Очевидцы подтвердили, что ручную гранату бросили с задней стороны сцены.
На место происшествия прибыли представители властей и правоохранители.
Напомним, 14 марта в пакистанском городе Лахоре произошел взрыв, в результате события погибли шесть человек.
Сообщается, что четверо погибших - сотрудники полиции, двое - гражданские. Кроме этого, более 12 человек получили ранения.