У Пакистані у натовп на фестивалі кинули гранату, десятки поранених

Серед постраждалих декілька дітей

У Пакистані в місті Дера-Ісмаїл-Хан невідомі кинули гранату в натовп під час весняного фестивалю. Про це повідомляє газета Express Tribune з посиланням на представників місцевої влади.

Унаслідок вибуху були поранені 24 людини, зокрема, декілька дітей і двоє співробітників служб безпеки. Поранених доправили до лікарні.

Інцидент стався у суботу, 24 березня. Очевидці підтвердили, що ручну гранату кинули з-за сцени.

На місце події прибули представники влади та правоохоронці.

Нагадаємо, 14 березня у пакистанському місті Лахорі стався вибух, в результаті події загинули шестеро людей.

Повідомляється, що четверо загиблих - співробітники поліції, двоє - цивільні. Крім цього, понад 12 осіб отримали поранення.