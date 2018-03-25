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У Пакистані у натовп на фестивалі кинули гранату, десятки поранених

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 12:23
Фото: інцидент на фестивалі (92NewsHD/twitter)
Фото: інцидент на фестивалі (92NewsHD/twitter)

Серед постраждалих декілька дітей

У Пакистані в місті Дера-Ісмаїл-Хан невідомі кинули гранату в натовп під час весняного фестивалю. Про це повідомляє газета Express Tribune з посиланням на представників місцевої влади.

Унаслідок вибуху були поранені 24 людини, зокрема, декілька дітей і двоє співробітників служб безпеки. Поранених доправили до лікарні.

Інцидент стався у суботу, 24 березня. Очевидці підтвердили, що ручну гранату кинули з-за сцени.

На місце події прибули представники влади та правоохоронці.

Нагадаємо, 14 березня у пакистанському місті Лахорі стався вибух, в результаті події загинули шестеро людей.

Повідомляється, що четверо загиблих - співробітники поліції, двоє - цивільні. Крім цього, понад 12 осіб отримали поранення.

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Теги публікації: загиблі, граната, Пакистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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