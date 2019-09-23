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"Талибан" и власти Китая обсудили прекращение переговоров с США по Афганистану

Новости » Политика    23.09.2019 - 03:57
"Талибан" и власти Китая обсудили прекращение переговоров с США по Афганистану
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

"Талибан" возложил ответственность за дальнейшие разрушения и кровопролитие в Афганистане на Трампа

В Пекин (Китай) прибыла делегации афганского движения "Талибана" для обсуждения с высокопоставленными китайскими официальными лицами прекращения мирных переговоров между движением и США. Об этом сообщает "Голос Америки".

Представитель исламистского движения Сухейл Шахин сообщил, что в Пекин прибыла делегация из девяти человек во главе с муллой Барадаром - руководителем политического офиса "Талибана" в Катаре, где проходили переговоры с США.

Визит делегации в Пекин начался со встречи со спецпредставителем Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем.

"Спецпредставитель Китая заявил, что соглашение между США и "Талибаном" является хорошей рамочной основой для мирного решения афганской проблемы, и что они поддерживают его", - утверждает Шахин.

Он добавил, что Барадар заявил китайской стороне, что "Талибан" инициировал переговоры с США и что было достигнуто "всеобъемлющее соглашение".

"Если американский президент не может сдержать свое слово, то ответственность за дальнейшие разрушения и кровопролитие в Афганистане ложится на его плечи", - заявили в "Талибане".

Китайские официальные лица пока не прокомментировали встречу.

Напомним, две недели назад президент США Дональд Трамп внезапно объявил о прекращении мирных переговоров, которые вела его администрация, назвав в качестве причины продолжающиеся кровавые атаки "Талибана" в Афганистане.

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