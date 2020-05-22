В Пакистане разбился самолет с почти сотней человек на борту

Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в районе Карачи, на месте падения продолжается пожар. На борту самолета находились не менее 95 человек.

Об этом сообщают пакистанские СМИ.

Сообщается, что в районе Карачи разбился пассажирский самолет, который летел из Лахора. По предварительной информации, на борту было не менее 95 пассажиров. Число членов экипажа пока не уточняется.

Также сообщается, что на месте катастрофы возник масштабный пожар, на месте уже находится пожарная команда.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Карачи, авиационные власти подтвердили, что разбился Airbus А-320. Кроме того, известно, что самолет упал на жилые дома, число жертв уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о катастрофе самолета пилотажной группы канадских Воздушно-военных сил (ВВС) The Snowbirds возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Самолет потерпел крушения вскоре после взлета, в результате погиб один из членов команды.

В начале мая в Днепропетровской области разбился одномоторный самолет, на борту которого находились 2 человека. Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. В результате авиакатастрофы погибли оба человека.