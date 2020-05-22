У Пакистані розбився літак з майже сотнею людей на борту

Літак "Пакистанських авіаліній" розбився в районі Карачі, на місці падіння триває пожежа. На борту літака знаходилися не менше 95 осіб.

Про це повідомляють пакистанські ЗМІ.

Повідомляється, що в районі Карачі розбився пасажирський літак, який летів з Лахора. За попередньою інформацією, на борту було не менше 95 пасажирів. Число членів екіпажу поки не уточнюється.

Також повідомляється, що на місці катастрофи виникла масштабна пожежа, на місці вже знаходиться пожежна команда.

Літак мав приземлитися в аеропорту Карачі, авіаційна влада підтвердила, що розбився Airbus А-320. Крім того, відомо, що літак впав на житлові будинки, число жертв уточнюється.



Нагадаємо, раніше повідомлялося про катастрофу літака пілотажної групи канадських Повітряно-військових сил (ВПС) The Snowbirds біля аеропорту міста Камлупс в провінції Британська Колумбія. Літак зазнав аварії незабаром після зльоту, в результаті загинув один з членів команди.

На початку травня в Дніпропетровській області розбився одномоторний літак, на борту якого знаходилися 2 особи. Літак впав поза населеним пунктом, після чого загорівся. В результаті авіакатастрофи загинули обидві людини.

