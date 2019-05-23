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В Пакистане провели запуск баллистической ракеты

Новости » Происшествия    23.05.2019 - 15:50
В Пакистане провели запуск баллистической ракеты
Фото: запуск баллистической ракеты Shaheen II (twitter.com/OfficialDGISPR)

Ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. километров

В Пакистане провели успешный запуск баллистической ракеты класса "земля-земля" средней дальности Shaheen II, которая способна нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. километров.

"Shaheen II - это ракета с высокой способностью, которая полностью отвечает стратегическим потребностям Пакистана по поддержанию стабильности и сдерживанию в регионе", - заявил Гафур. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь 9 мая в Соединенных Штатах Америки провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По словам полковника Криса Баркомба, отвечавшего за испытания, запуск должен был продемонстрировать готовность американской армии к защите интересов США в рамках политики ядерного сдерживания.

Кроме того,  4 мая в Северной Корее запустили нескольких ракет меньшей дальности. По заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были осуществлены с 9:06 до 9:27 по местному времени. 

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