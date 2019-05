В Пакистане провели запуск баллистической ракеты

Ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. километров

В Пакистане провели успешный запуск баллистической ракеты класса "земля-земля" средней дальности Shaheen II, которая способна нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. километров.

"Shaheen II - это ракета с высокой способностью, которая полностью отвечает стратегическим потребностям Пакистана по поддержанию стабильности и сдерживанию в регионе", - заявил Гафур.

