У Пакистані провели запуск балістичної ракети

У Пакистані провели успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" середньої дальності Shaheen II, яка здатна нести ядерну боєголовку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Глава прес-служби армії Пакистану генерал-майор Асіф Гафур заявив, що ракета може оснащуватися як ядерної, так і звичайної бойовою частиною і вражати цілі на відстані 1,5 тис. кілометрів.

"Shaheen II - це ракета з високою здатністю, яка повністю відповідає стратегічним потребам Пакистану щодо підтримки стабільності і стримування в регіоні", - заявив Гафур.

