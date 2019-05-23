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У Пакистані провели запуск балістичної ракети

Новини » Надзвичайні події    23.05.2019 - 15:50
У Пакистані провели запуск балістичної ракети
Фото: запуск балістичної ракети Shaheen II (twitter.com/OfficialDGISPR)

Ракета може оснащуватися як ядерної, так і звичайної бойовою частиною і вражати цілі на відстані 1,5 тис. кілометрів

У Пакистані провели успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" середньої дальності Shaheen II, яка здатна нести ядерну боєголовку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Глава прес-служби армії Пакистану генерал-майор Асіф Гафур заявив, що ракета може оснащуватися як ядерної, так і звичайної бойовою частиною і вражати цілі на відстані 1,5 тис. кілометрів.

"Shaheen II - це ракета з високою здатністю, яка повністю відповідає стратегічним потребам Пакистану щодо підтримки стабільності і стримування в регіоні", - заявив Гафур.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч проти 9 травня у Сполучених Штатах Америки провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. За словами полковника Кріса Баркомба, який відповідав за випробування, запуск повинен був продемонструвати готовність американської армії до захисту інтересів США в рамках політики ядерного стримування.

Крім того, 4 травня в Північній Кореї запустили декількох ракет меншої дальності. За заявою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски були здійснені з 9:06 до 9:27 за місцевим часом.

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