У Пакистані стався землетрус, 15 загиблих
Фото: у Пакистані стався землетрус, 15 загиблих (Getty Images)
На півдні Пакистану стався землетрус. В результаті щонайменше 15 людей загинули.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зафіксував землетрус магнітудою 5,7 балів, який підвищив попередню магнітуду з 5,4 бала.
Землетрус стався на глибині 10 км (6,21 милі), а його епіцентр знаходився в 102 км на північний схід від пакистанського міста Кветти.