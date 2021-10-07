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У Пакистані стався землетрус, 15 загиблих

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Пакистан, Четвер 07 жовтня 2021 05:35
У Пакистані стався землетрус, 15 загиблих Фото: у Пакистані стався землетрус, 15 загиблих (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

На півдні Пакистану стався землетрус. В результаті щонайменше 15 людей загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зафіксував землетрус магнітудою 5,7 балів, який підвищив попередню магнітуду з 5,4 бала.

Землетрус стався на глибині 10 км (6,21 милі), а його епіцентр знаходився в 102 км на північний схід від пакистанського міста Кветти.

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