В Пакистане произошло мощное землетрясение, есть жертва

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов, в результате чего погиб минимум один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DND.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга в Исламабаде, эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км.

"Во вторник во второй половине дня произошло землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера в разных частях страны (Пакистана - ред.)", - говорится в сообщении.

Подземные толчки ощущались в Исламабаде, Лахоре, Фейсалабади, Гаска, Пешаваре, Чиниоти, Мансехри, Батаграми, Торгхари, Мирпури (Азад Кашмир), Бхимбери (Азад Кашмир), Джелуми и Манди Бахауддини.

Больше всего от землетрясения пострадал район Мурпур в Азад Джамму и Кашмир, в результате чего были повреждены несколько зданий были разрушены дороги.

Сейчас военные помогают в спасательных операциях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет

Кроме того, возле острова Карпатос (Греция) землетрус магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине 7,5 км.