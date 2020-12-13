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В Пакистане произошел взрыв возле полицейского участка, пострадали 25 человек

Автор: Роман Тверденко

Минимум 25 человек пострадали от взрыва в Равалпинди. Инцидент произошел в 50 метрах от полицейского участка.

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Об этом сообщает Samaa.tv.

Полиция считает, что на улице была подорвана ручная граната.

22 человека были доставлены в больницу после инцидента, еще трое получили медицинскую помощь на месте. Четверо из пострадавших были идентифицированы как семя - мать, отец и двое детей.

Правоохранительные органы оцепили улицу, где произошел взрыв, а также перекрыла проезды, чтобы следственные группы собрали доказательства.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) подорвался смертник. Инцидент произошел в Карачаево-Черкессии.

Также 4 декабря, на юго-востоке Южно-Африканской Республики на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 6 человек.

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