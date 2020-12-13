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У Пакистані стався вибух біля поліцейської дільниці, постраждали 25 осіб

Автор: Роман Тверденко

Мінімум 25 людей постраждали від вибуху в Равалпінді. Інцидент стався в 50 метрах від поліцейської дільниці.

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Про це повідомляє Samaa.tv.

Поліція вважає, що на вулиці була підірвана ручна граната.

22 людини були доставлені в лікарню після інциденту, ще троє отримали медичну допомогу на місці. Четверо з постраждалих були ідентифіковані як сім'я - мати, батько та двоє дітей.

Правоохоронних органів оточили вулицю, де стався вибух, а також перекрила проїзди, щоб слідчі групи зібрали докази.

Раніше повідомлялося, що в Російській Федерації біля будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) підірвався смертник. Інцидент стався в Карачаєво-Черкесії.

Також 4 грудня, на південному-сході Південно-Африканської Республіки на нафтопереробному заводі стався потужний вибух. В результаті події постраждали щонайменше 6 осіб.

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