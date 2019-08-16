В Пакистане произошел взрыв в мечети, есть погибшие

На юго-западе Пакистана в результате взрыва в мечети четыре человека погибли, около 20 ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что среди погибших был имам мечети, которая расположена в 25 километрах от города Кветта.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в провинции Белуджистан, в которой в последнее время произошел ряд нападений: в июле 5 человек погибли (включая двух полицейских), 27 получили травмы в результате взрыва у полицейской станции в Кветте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Пакистане произошла авария военного самолета, в результате чего погибли 17 человек. В частности, среди жертв пятеро военных и не менее 12 гражданских. Самолет врезался в жилой дом.

Кроме того, 21 июля в Пакистане произошло два нападения, в результате которых погибли 8 человек. Боевики на мотоциклах остреляли полицейский КПП, а после смертница подорвала себя у входа в больницу. Среди погибших - 4 полицейских.

Также на юге Пакистана в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли 10 человек и еще несколько десятков получили ранения.