В Пакистане прогремел взрыв на рынке, погибли четверо полицейских

Еще 10 человек получили ранения
В результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере четверо полицейских и получили ранения еще около 10 человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Как сообщил высокопоставленный офицер полиции, взрыв произошел в понедельник вечером на рыночной площади в городе Кветта в провинции Белуджистан.
Заместитель генерального инспектора полиции Абдул Раззак Чима рассказал журналистам, что взрывное устройство было заложено в мотоцикл и, по видимости, было приведено в действие с помощью пульта управления. Атака была спланирована таким образом, чтобы взрыв произошел около полицейского автомобиля.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка Талибан.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Pearl Continental в Пакистане погиб один человек.
РБК-Украина писало, что в Пакистане в юго-западном городе Кветта в результате взрыва бомбы, спрятанной на рынке погибли по меньшей мере 16 человек.