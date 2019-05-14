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У Пакистані прогримів вибух на ринку, загинули четверо поліцейських

Новини » Надзвичайні події    14.05.2019 - 02:43
У Пакистані прогримів вибух на ринку, загинули четверо поліцейських
Ілюстративне фото (aljazeera.com)

Ще 10 людей отримали поранення

У результаті вибуху на південному заході Пакистану загинули щонайменше четверо поліцейських та ще близько 10 осіб отримали поранення, у тому числі мирні жителі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомив високопоставлений офіцер поліції, вибух стався в понеділок увечері на ринковій площі в місті Кветта в провінції Белуджистан.

Заступник генерального інспектора поліції Абдул Раззак Чима розповів журналістам, що вибуховий пристрій було закладено в мотоцикл і, очевидно, було приведено в дію за допомогою пульта управління. Атака була спланована таким чином, щоб вибух стався близько поліцейського автомобіля.

Відповідальність за вибух взяла на себе заборонене в Пакистані угруповання Талібан.

Раніше повідомлялося, що в результаті нападу на готель Pearl Continental в Пакистані загинула одна людина.

РБК-Україна писало, що в Пакистані в південно-західному місті Кветта в результаті вибуху бомби, захованої на ринку загинули щонайменше 16 осіб.

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