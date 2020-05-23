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В Пакистане подтвердили информацию о выживших в авиакатастрофе

Новости » Политика     23.05.2020 - 14:04
В Пакистане подтвердили информацию о выживших в авиакатастрофе
Фото: на месте авиакатастрофы (twitter.com KasthuriShankar/)

В медицинские учреждения доставили 97 тел погибших

Власти Пакистана подтвердили информацию о двух выживших после крушения самолета "Пакистанских международных авиалиний" в городе Карачи. На данный момент известно о почти 100 жертв авиакатастрофы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным пакистанских властей, в местные медицинские учреждения после аварии самолета доставили 97 тел. Двое людей, которые находились на борту самолета Airbus A320, выжили.

"Последнее сообщение об авиакатастрофе: 66 человек были доставлены в медицинский центр последипломного образования имени Джинны, 31 тело было доставлено в гражданскую больницу Карачи", - заявили представители местных властей.

Отмечается, что всего на борту самолета находились 99 человек.

Напомним, 22 мая в городе Карачи самолет национальной пакистанской авиакомпании упал на жилые дома, после чего загорелся.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, были ли на борту пакистанского самолета украинские граждане.

Добавим, ранее пакистанские СМИ сообщали о выживших после падения самолета в Карачи.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины авиакатастрофаПакистанвыжившие
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