ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Пакистані підтвердили інформацію про осіб, що вижили в авіакатастрофі

Новини » Політика     23.05.2020 - 14:04
У Пакистані підтвердили інформацію про осіб, що вижили в авіакатастрофі
Фото: на місці авіакатастрофи (twitter.com KasthuriShankar/)

У медичні заклади доставили 97 тіл загиблих

Влада Пакистану підтвердила інформацію про двох осіб, що вижили після аварії літака "Пакистанських міжнародних авіаліній" в місті Карачі. Наразі відомо про майже 100 жертв авіакатастрофи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними пакистанської влади, до місцевих медичних закладів після аварії літака доставили 97 тіл. Двоє людей, які перебували на борту літака Airbus A320, вижили.

"Останнє повідомлення про авіакатастрофу: 66 осіб були доставлені в медичний центр післядипломної освіти імені Джини, 31 тіло було доставлено до цивільної лікарні Карачі", - заявили представники місцевої влади.

Зазначається, що всього на борту літака перебували 99 людей.

Нагадаємо, 22 травня у місті Карачі літак національної пакистанської авіакомпанії впав на житлові будинки, після чого загорівся.

Сьогодні у Міністерстві закордонних справ України розповіли, чи були на борту пакистанського літака українські громадяни.

Додамо, раніше пакистанські ЗМІ повідомляли про осіб, що вижили після падіння літака в Карачі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України авиакатастрофаПакистанвыжившие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся