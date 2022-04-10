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В Пакистане парламент отправил премьера в отставку, объявив недоверие. Впервые в истории страны

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Пакистан, Воскресенье 10 апреля 2022 05:24
В Пакистане парламент отправил премьера в отставку, объявив недоверие. Впервые в истории страны Фото: Имран Хан отправлен в отставку с поста премьер-министра Пакистана (facebook.com/ImranKhanOfficial)
Автор: Владимир Костырин

Парламент Пакистана объявил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, отправив его в отставку после 3,5 лет пребывания на посту главы правительства. Чиновника обвиняли в усугубляющихся проблемах в экономике страны и не выполнении предвыборных обещаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

69-летний Хан, бывший звездой крикета до своей политической карьеры, ранее потерял поддержку коалиции и военных.

Объявлению недоверия предшествовало 13-часовое заседание с неоднократными перерывами, связанными с продолжительными выступлениями членов партии Хана, которые рассказывали о якобы существовании заговора США с целью свергнуть главу правительства Пакистана.

В итоге в воскресенье ночью спикер нижней палаты парламента Аяз Садык объявил, что оппозиционные партии смогли получить 174 голоса в палате из 342 членов в поддержку вотума недоверия, что составило большинство.

"Следовательно, предложение против премьер-министра Имрана Хана было принято", - сказал он под звук аплодисментов в зале заседания.

Ожидается, что пакистанский парламент соберется в понедельник, 11 апреля, чтобы избрать нового премьера.

Фаворит на пост следующего главы правительства 70-летний Шехбаз Шариф назвал отставку Хана шансом для нового начала.

Стоит отметить, что в Пакистане с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году ни один премьер-министр не завершил свой полный срок. При этом Хан, пришедший к власти в 2018-м при поддержке военных, стал первым, кто был отстранен от должности в результате вотума недоверия.

Ранее сообщалось, что в марте Пакистан направил в Украину два самолета с гуманитарной помощью.

Напомним также, что Пакистан не осудил российское вторжение в Украину, воздержавшись при голосовании на Генассамблее ООН 2 марта.

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