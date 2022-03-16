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Пакистан отправил в Украину первые самолеты с гуманитарной помощью

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Среда 16 марта 2022 07:35
Пакистан отправил в Украину первые самолеты с гуманитарной помощью Самолет C-130 (Фото: hartzellprop.com)
Автор: Константин Широкун

Пакистан направил в Украину два транспортных самолета С-130 с гуманитарной помощью во вторник вечером. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на авиабазе в Нур Хан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Куреши сказал, что помощь была отправлена ​​по запросу посольства Украины в Исламабаде. В самолетах находятся палатки, одеяла, спальные мешки, генераторы, мыло, лекарства и консервы, продукты быстрого приготовления и т.д.

"Пакистан уверен, что ситуация урегулируется посредством диалога и дипломатии", — сказал Куреши, добавив, что помощь направляется с осознанием долгой истории хороших отношений Пакистана с Украиной.

Напомним, что Пакистан не осудил российское вторжение в Украину, воздержавшись при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН 2 марта. Главы различных иностранных миссий в Пакистане, включая США, Великобританию, Норвегию и Японию, ранее опубликовали совместное письмо, в котором призвали Исламабад осудить вторжение России.

Ранее мы сообщали, что Россия запрашивала у Китая военную технику для поддержки войны. Китайская сторона в дальнейшем наличие таких просьб опровергла.

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