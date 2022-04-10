У Пакистані парламент відправив прем'єра у відставку, оголосивши недовіру. Вперше в історії країни

Парламент Пакистану оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Імрану Хану, відправивши його у відставку після 3,5 років перебування на посаді глави уряду. Чиновника звинувачували наростаючих проблемах в економіці країни та не виконанні передвиборних обіцянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

69-річний Хан, бувший зіркою крикету до своєї політичної кар'єри, раніше втратив підтримку коаліції та військових.

Оголошенню недовіри передувало 13-годинне засідання з неодноразовими перервами, пов'язаними з тривалими виступами членів партії Хана, які розповідали про нібито існування змови США з метою повалити главу уряду Пакистану.

У підсумку в неділю вночі спікер нижньої палати парламенту Аяз Садик оголосив, що опозиційні партії змогли отримати 174 голоси в палаті з 342 членів на підтримку вотуму недовіри, що склало більшість.

"Отже, пропозиція проти прем'єр-міністра Імрана Хана була схвалена", - сказав він під звук оплесків у залі засідання.

Очікується, що пакистанський парламент збереться в понеділок, 11 квітня, щоб обрати нового прем'єра.

Фаворит на посаду наступного глави уряду 70-річний Шехбаз Шаріф назвав відставку Хана шансом для нового початку.

Варто зауважити, що в Пакистані з моменту здобуття незалежності від Великої Британії в 1947 році жоден прем'єр-міністр не завершив свій повний термін. При цьому Хан, який прийшов до влади у 2018-му за підтримки військових, став першим, хто був відсторонений від посади в результаті вотуму недовіри.