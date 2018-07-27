В Пакистане оппозиционер Имран Хан выиграл выборы

Хану и его партии придется искать союзников для формирования коалиционного правительства

В Пакистане оппозиционный лидер Имран Хан и его партия "Техрик-э-Инсаф" получили 109 из 269 мест на выборах в парламент. Об этом свидетельствуют официальные результаты, которые обнародовала избирательная комиссия Пакистана, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что политическая сила стала победителем выборов, однако партии придется искать союзников для формирования коалиционного правительства.

Также указано, что Пакистанская мусульманская лига (Наваз), которую возглавляет младший бывший глава правительства страны Шахбаз Шариф, получила 63 места, а третье место и 39 мандатов получила левоцентристская Пакистанская народная партия.

Кроме того, определение обладателей еще нескольких десятков мандатов продолжается.

Добавим, что Хан в телевизионной речи 26 июля поблагодарил Бога, что "мы победили и были успешными" и добавил, "если Бог пожелает, мы станем примером".

Напомним, Верховный суд Пакистана заявил о начале расследования поданных судьей жалоб о том, что армия страны манипулировала судебной властью накануне выборов 25 июля.

Подчеркнем, что на предвыборном митинге в Пакистане был совершен теракт, унесший жизни 150 человек. Местные СМИ отмечали, что основной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. В результате теракта он погиб.

Кроме того, теракт произошел и на избирательном участке, в результате чего погиб 31 человек.