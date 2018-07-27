У Пакистані опозиціонер Імран Хан виграв вибори

Хану та його партії доведеться шукати союзників для формування коаліційного уряду

У Пакистані опозиційний лідер Імран Хан та його партія "Техрік-е-Інсаф" здобули 109 із 269 місць на виборах у парламент. Про це свідчать офіційні результати, які оприлюднила виборча комісія Пакистану, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що політична сила стала переможцем виборів, однак партії доведеться шукати союзників для формування коаліційного уряду.

Також вказано, що Пакистанська мусульманська ліга (Наваз), яку очолює молодший колишній голова уряду країни Шахбаз Шаріф, здобула 63 місця, а третє місце і 39 мандатів отримала лівоцентристська Пакистанська народна партія.

Крім того, визначення володарів ще кількох десятків мандатів продовжується.

Додамо, що Хан у телевізійній промові 26 липня подякував Богові, що "ми перемогли і були успішними" та додав, "якщо Бог забажає, ми станемо прикладом".

Нагадаємо, Верховний суд Пакистану заявив про початок розслідування поданих суддею скарг про те, що армія країни маніпулювала судовою владою напередодні виборів 25 липня.

Підкреслимо, що на передвиборному мітингу у Пакистані було здійснено теракт, який забрав життя 150 людей. Місцеві ЗМІ відзначали, що основною метою нападу міг бути один з кандидатів на майбутніх виборах до парламенту - представник Національної партії Авамі Сіраж Райзані. В результаті теракту він загинув.

Крім того, теракт відбувся і на виборчій дільниці, у результаті чого загинула 31 людина.