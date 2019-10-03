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В Пакистане бушует эпидемия лихорадки, пострадали 20 тыс. человек

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 21:57
В Пакистане бушует эпидемия лихорадки, пострадали 20 тыс. человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

За последние месяцы погибли официально 34 человека

В Пакистане бушует эпидемия лихорадки денге, заболели 20 тыс человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По данным властей, зафиксировано около 20 тысяч случаев заболевания граждан и 34 подтвержденных случаев смертей за последние месяцы.

"Болезнь поразила в основном города, в том числе столицу страны Исламабад", - говорится в сообщении.

Причиной возгорания власть называет продолжительные муссонные дожди, оппозиция обвиняет правительство в несвоевременных средствах по предотвращению болезни.

В городах проводят опрыскивание против комаров.

Отметим, что лихорадка денге - это вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары.

Как сообщало РБК-Украина, в Индии и Пакистане погиб 161 человек во время оползней и наводнений в течение последних четырех дней. Власти Пакистана заявили, что по меньшей мере восемь человек, включая пятерых детей, лишились жизни в течение последних 24 часов вследствие дождей и наводнений.

Напомним, в Индии в последнее время в результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными ливнями, погибли более 80 человек. По данным экстренных спасательных служб, более 80 смертельных случаев, связанные с последствиями сильных муссонных ливней, было зафиксировано в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Только за последние сутки в данном штате выпало до 102 мм осадков, что превышает среднестатистический показатель.

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