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У Пакистані вирує епідемія лихоманки, постраждали 20 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 21:57
У Пакистані вирує епідемія лихоманки, постраждали 20 тис. осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За останні місяці загинули офіційно 34 людини

У Пакистані вирує епідемія лихоманки денге, захворіли 20 тис осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За даними влади, зафіксовано близько 20 тисяч випадків захворювання громадян і 34 підтверджених випадків смертей за останні місяці.

"Хвороба вразила в основному міста, у тому числі столицю країни Ісламабад", - йдеться в повідомленні.

Причиною загоряння влада називає тривалі мусонні дощі, опозиція звинувачує уряд у несвоєчасних засобах щодо запобігання хвороби.

У містах проводять обприскування проти комарів.

Зазначимо, що лихоманка денге - це вірусна інфекція, переносниками якої є комарі.

Як повідомляло РБК-Україна, в Індії і Пакистані загинула 161 людина під час зсувів і повеней протягом останніх чотирьох днів. Влада Пакистану заявили, що щонайменше вісім осіб, включаючи п'ятьох дітей, втратили життя протягом останніх 24 годин внаслідок дощів і повеней.

Нагадаємо, в Індії в останній час у результаті зсувів та повеней, які були викликані сильними зливами, загинули понад 80 людей. За даними екстрених рятувальних служб, понад 80 смертельних випадків, що пов'язані з наслідками сильних мусонних злив, було зафіксовано в північному індійському штаті Уттар-Прадеш. Тільки за останню добу в даному штаті випало до 102 мм опадів, що перевищує середньостатистичний показник.

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