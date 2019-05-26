В Пакистане на акции протеста военные открыли огонь, есть погибшие

В Пакистане в регионе Северного Вазиристана на акции протеста против насильственных исчезновений людей военные открыли огонь по протестующим, что привело к гибели по меньшей мере 3 человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что акцию проводило пуштунское движение "Тахаффуз" около контрольно-пропунсконого пункта в районе Хар-Камар. Один из лидеров движения рассказал, что солдаты открыли огонь в момент протестных акций.

В то же время военные заявили, что протестующие совершили нападение на военный пост, а самим нападением командовали члены Национального собрания Мохсин Давар и Али Вазир. В военном ведомстве сообщили что Вазир и еще 8 членов протестного движения были арестованы и взяты под стражу.

Лидер движения "Тахаффуз" Манзур Паштин заявил, что они будут продолжать мирные акции, чтобы добиться справедливости.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Джакарте в ходе столкновений с полицией погибли шесть человек. Еще около 200 демонстрантов получили различные ранения и были госпитализированы.