У Пакистані на акції протесту військові відкрили вогонь, є загиблі

У Пакистані в регіоні Північного Вазірістану на акції протесту проти насильницьких зникнень людей військові відкрили вогонь по протестувальниках, що призвело до загибелі щонайменше 3 людей, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що акцію проводило пуштунський рух "Тахаффуз" близько контрольно-пропунсконого пункту в районі Хар-Камар. Один з лідерів руху розповів, що солдати відкрили вогонь у момент протестних акцій.

У той же час військові заявили, що протестувальники напали на військовий пост, а самим нападом командували члени Національних зборів Мохсін Давар та Алі Вазір. У військовому відомстві повідомили що Вазір і ще 8 членів протестного руху були заарештовані і взяті під варту.

Лідер руху "Тахаффуз" Манзур Паштин заявив, що вони будуть продовжувати мирні акції, щоб домогтися справедливості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Джакарті в ході зіткнень з поліцією загинули шість осіб. Ще близько 200 демонстрантів отримали різні поранення і були госпіталізовані.