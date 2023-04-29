Пакистан збирається передати Україні ЗРК Anza Mark-II, - The Economic Times
Пакистан готується до передачі Україні переносних зенітно-ракетних комплексів власного виробництва Anza Mark-II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Зазначається, що ЗРК будуть поставлятися через Польщу, згідно з підписаним меморандумом щодо постачання оборонного обладнання до України.
Так, польська фірма PHU Lechmar LLC виступить в ролі покупця-посередника, а канадська компанія Tradent Global Solutions - консультанта-посередника.
ЗРК Anza Mark-II відноситься до серії переносних ракет класу "земля-повітря", призначених для протиповітряної оборони на відстані до 5 км.
Раніше повідомлялось, що Пакистан у квітні відправить в Україну 230 контейнерів з військовим спорядженням.
Також відомо, що Україна може отримати від Пакистану 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу.
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