Пакистан у квітні передасть Україні 230 контейнерів із військовим спорядженням, - ЗМІ
Пакистан у квітні відправить в Україну 230 контейнерів з військовим спорядженням. Два кораблі MV Bokram і MV Kherson з військовою допомогою вийдуть з порту Карачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Джерела видання повідомили, що судна, які перевозять зброю з Пакистану в Україну, дедалі частіше використовують американські та європейські прапори. Порти в Польщі та Німеччині є основними воротами для передачі зброї з Пакистану, включно з танками та ракетами.
Видання зазначає, що Пакистан допомагає Україні навіть тоді, коли вона просить допомоги у Росії для модернізації авіаційних двигунів.
Нагадаємо, раніше прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
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