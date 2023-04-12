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Пакистан у квітні передасть Україні 230 контейнерів із військовим спорядженням, - ЗМІ

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Середа 12 квітня 2023 15:45
Пакистан у квітні передасть Україні 230 контейнерів із військовим спорядженням, - ЗМІ Фото: Пакистан у квітні передасть Україні 230 контейнерів із військовим спорядженням (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пакистан у квітні відправить в Україну 230 контейнерів з військовим спорядженням. Два кораблі MV Bokram і MV Kherson з військовою допомогою вийдуть з порту Карачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Джерела видання повідомили, що судна, які перевозять зброю з Пакистану в Україну, дедалі частіше використовують американські та європейські прапори. Порти в Польщі та Німеччині є основними воротами для передачі зброї з Пакистану, включно з танками та ракетами.

Видання зазначає, що Пакистан допомагає Україні навіть тоді, коли вона просить допомоги у Росії для модернізації авіаційних двигунів.

Нагадаємо, раніше прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

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