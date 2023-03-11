Пакистан запропонував передати Україні понад 40 танків Т-80УД, - ЗМІ

Україна може отримати від Пакистану 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Firstpost .

Намагаючись утриматися на плаву в умовах економічної кризи, що наростає, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів Україні, яка веде боротьбу з військами Росії.

"Пакистан також запропонував передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу. Пакистан закупив ці танки в України в період із 1997 по 1999 рік", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що з липня минулого року Пакистан постачає в Україну партії боєприпасів для артилерії та танків через Британію. Пакистан також використовував порти у Польщі та Німеччині, щоб допомогти Україні.

Росія має 50 000 тонн пшениці, щоб допомогти мільйонам пакистанців, які борються з гострою нестачею продовольства. Видання повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін попросив Китай переконати Пакистан не приєднуватися до країн Заходу щодо питань підтримки України.

Т-80УД

Основний бойовий танк виробництва СРСР, що представлений у 1987 році. Є модифікацією Т-80У з дизельним двигуном 6ТД, потужністю 1000 к.с. та зенітною кулеметною установкою з дистанційним керуванням, що проводилась ХКБМ.

Пакистан закупив 320 танків Т-80УД, на останніх партіях якого використовувались елементи конструкції Т-84 (зокрема башта нової конструкції).