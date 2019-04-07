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Пакистан заявил, что Индия готовит новую атаку

Новости » Политика    07.04.2019 - 15:04
Пакистан заявил, что Индия готовит новую атаку
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Возможная атака моет произойти с 16 по 20 апреля

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во время пресс-конференции заявил, что они обладают надежными разведывательными данными, что Индия планирует совершить новую атаку в период с 16 по 20 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Geo TV.

Куреши рассказал, что по их информации Индия планирует проведение подобного инцидента, как тот, что произошел в округе Пульвама индийского штата Джамму и Кашмир.

"Это позволит усилить дипломатическое давление на Пакистан и оправдать боевые действия против Пакистана", - заявил министр.

Также он добавил, что после проведения консультаций с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, они приняли решение поделиться этой информацией с общественностью.

"Пакистан информировал всех пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН о попытках Индии нарушить мир", - добавил Куреши.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пакистане призвали к миру с Индией. Президент Пакистана Ариф Алви, во время военного парада для демонстрации военной мощи страны, заявил, что они хотят мира с Индией и им следует сосредоточиться на здравоохранении и медицине.

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