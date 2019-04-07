Пакистан заявив, що Індія готує нову атаку

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Можлива атака миє статися з 16 по 20 квітня

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші під час прес-конференції заявив, що вони володіють надійними розвідувальними даними, що Індія планує здійснити нову атаку в період з 16 по 20 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Geo TV.

Куреші розповів, що за їх інформацією Індія планує проведення подібного інциденту, як той, що стався в окрузі Пульвама індійського штату Джамму і Кашмір.

"Це дозволить посилити дипломатичний тиск на Пакистан і виправдати бойові дії проти Пакистану", - заявив міністр.

Також він додав, що після проведення консультацій з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, вони прийняли рішення поділитися цією інформацією з громадськістю.

"Пакистан інформував всіх п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН про спроби Індії порушити мир", - додав Куреші.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Пакистані закликали до миру з Індією. Президент Пакистану Аріф Алві, під час військового параду для демонстрації військової могутності країни, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині.