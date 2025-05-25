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Пакистан запустив біткойн-революцію: що задумали в цій країні

Фото: країна прагне легалізувати криптовалюту та залучити іноземні інвестиції (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пакистан попри регулярні блекаути в країні виділив близько 4% (2000 МВт) потужності електромереж на майнінг біткоїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Країна зробила такий крок у рамках першого етапу загальнонаціональної ініціативи з підтримки майнінгу біткоїнів і центрів оброблення даних ШІ під час зусиль із легалізації криптовалюти та залучення іноземних інвестицій.

У заяві Мінфіну зазначено, що ініціатива, очолювана Пакистанською радою з криптовалюти, допоможе також монетизувати надлишки енергії і створити високотехнологічні робочі місця. Як очікується, проєкти з виробництва електроенергії на основі вугілля, такі як Sahiwal, China Hub і Port Oasim, які зараз працюють на 15% потужності, входять до переліку тих, які будуть перепрофільовані для цих зусиль.

Bloomberg пише, що уряд Пакистану шукає інвестиції для підтримки економіки, яка ледь уникла дефолту в 2023 році. Країна, в якій за різними оцінками налічується 15-20 млн користувачів криптовалют, прагне створити нормативну базу для розвитку своєї місцевої екосистеми та залучення світового капіталу.

У квітні вона залучила Чанпенг Чжао, співзасновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, для створення платформи цифрових фінансів. Крипторада також підписала первинний договір із криптопроектом президента США Дональда Трампа для прискорення інновацій у сфері блокчейн-технологій.

Згідно із заявою міністерства фінансів, яке не розкрило конкретних імен, країна привернула інтерес світових криптомайнерів і фірм, що займаються інфраструктурою даних.

Блекаути в Пакистані

Зазначимо, що блекаути в Пакистані - явище нерідке. Незважаючи на встановлену потужність електромереж, що становить 49 270 МВт станом на квітень-травень 2025 року, країна стикається з перебоями в електропостачанні. Це зумовлено не тільки технічними проблемами, а й економічними труднощами, включно з високим рівнем заборгованості перед зарубіжними інвесторами та неефективним управлінням енергетичним сектором, зокрема, корупцією, як пишуть західні ЗМІ.

Таким чином, виділення 2 000 МВт потужності для майнінгу біткоїнів становить приблизно 4% від загальної встановленої потужності Пакистану. Це значна частка, особливо з огляду на наявні проблеми з електропостачанням і часті блекаути.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Пакистані в ніч на 24 січня 2015 року повстанці підірвали дві опори ЛЕП, унаслідок чого відключилася більшість електростанцій. За підсумком 80% території залишилося без світла, що було наймасштабнішим блекаутом в історії країни. Без електрики були близько 140 млн осіб.

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ПакистанБіткоінЕлектроенергія