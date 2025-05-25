Пакистан запустив біткойн-революцію: що задумали в цій країні

Країна зробила такий крок у рамках першого етапу загальнонаціональної ініціативи з підтримки майнінгу біткоїнів і центрів оброблення даних ШІ під час зусиль із легалізації криптовалюти та залучення іноземних інвестицій.

У заяві Мінфіну зазначено, що ініціатива, очолювана Пакистанською радою з криптовалюти, допоможе також монетизувати надлишки енергії і створити високотехнологічні робочі місця. Як очікується, проєкти з виробництва електроенергії на основі вугілля, такі як Sahiwal, China Hub і Port Oasim, які зараз працюють на 15% потужності, входять до переліку тих, які будуть перепрофільовані для цих зусиль.

Bloomberg пише, що уряд Пакистану шукає інвестиції для підтримки економіки, яка ледь уникла дефолту в 2023 році. Країна, в якій за різними оцінками налічується 15-20 млн користувачів криптовалют, прагне створити нормативну базу для розвитку своєї місцевої екосистеми та залучення світового капіталу.

У квітні вона залучила Чанпенг Чжао, співзасновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, для створення платформи цифрових фінансів. Крипторада також підписала первинний договір із криптопроектом президента США Дональда Трампа для прискорення інновацій у сфері блокчейн-технологій.

Згідно із заявою міністерства фінансів, яке не розкрило конкретних імен, країна привернула інтерес світових криптомайнерів і фірм, що займаються інфраструктурою даних.