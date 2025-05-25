Пакистан запустил биткойн-революцию: что задумали в этой стране

Пакистан несмотря на регулярные блэкауты в стране выделил около 4% (2000 МВт) мощности электросетей на майнинг биткоинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Страна сделала такой шаг в рамках первого этапа общенациональной инициативы по поддержке майнинга биткоинов и центров обработки данных ИИ в ходе усилий по легализации криптовалюты и привлечению иностранных инвестиций.
В заявлении Минфина сказано, что инициатива, возглавляемая Пакистанским советом по криптовалюта, поможет также монетизировать излишки энергии и создать высокотехнологичные рабочие места. Как ожидается, проекты по производству электроэнергии на основе угля, такие как Sahiwal, China Hub и Port Oasim, которые сейчас работают на 15% мощности, входят в число тех, которые будут перепрофилированы для этих усилий.
Bloomberg пишет, что правительство Пакистана ищет инвестиции для поддержки экономики, которая едва избежала дефолта в 2023 году. Страна, в которой по разным оценкам насчитывается 15-20 млн пользователей криптовалют, стремится создать нормативную базу для развития своей местной экосистемы и привлечения мирового капитала.
В апреле она привлекла Чанпенг Чжао, соучредителя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, для создания платформы цифровых финансов. Криптосовет также подписал первичный договор с криптопроектом президента США Дональда Трампа для ускорения инноваций в сфере блокчейн-технологий.
Согласно заявлению министерства финансов, которое не раскрыло конкретных имен, страна привлекла интерес мировых криптомайнеров и фирм, занимающихся инфраструктурой данных.
Отметим, что блэкауты в Пакистане - явление нередкое. Несмотря на установленную мощность электросетей, составляющую 49 270 МВт по состоянию на апрель-май 2025 года, страна сталкивается с перебоями в электроснабжении. Это обусловлено не только техническими проблемами, но и экономическими трудностями, включая высокий уровень задолженности перед зарубежными инвесторами и неэффективное управление энергетическим сектором, в частности, коррупцию, как пишут западные СМИ.
Таким образом, выделение 2 000 МВт мощности для майнинга биткоинов составляет примерно 4% от общей установленной мощности Пакистана. Это значительная доля, особенно учитывая существующие проблемы с электроснабжением и частые блэкауты.
Напомним, недавно мы писали, что в Пакистане в ночь на 24 января 2015 года повстанцы подорвали две опоры ЛЭП, в результате чего отключились большинство электростанций. По итогу 80% территории осталось без света, что было самым масштабным блэкаутом в истории страны. Без электричества были около 140 млн человек.
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