Пакистан відкликає посла з Ірану й залишає за собою право відповісти на удар, - МЗС

У МЗС ракетну атаку з боку Ірану назвали "неспровокованим і кричущим порушенням суверенітету Пакистану", яка порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН.

"Цей незаконний акт є абсолютно неприйнятним і не має жодного виправдання. Пакистан залишає за собою право відреагувати на цей незаконний акт. Відповідальність за наслідки буде повністю покладена на Іран", - наголосили у відомстві.

Там також зазначили, що дане повідомлення вже передано уряду Ірану.

"Ми також повідомили їм, що Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану, і що посол Ірану в Пакистані, який зараз відвідує Іран, може на даний момент не повернутися. Ми також вирішили призупинити всі візити високого рівня, які тривали або були заплановані між Пакистаном та Іраном найближчими днями", - додали у міністерстві.

Що передувало

Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей.

У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати "серйозні наслідки" та є "неприйнятним".

"Відповідальність за наслідки лежатиме безпосередньо на Ірані", - йдеться у повідомленні.

Пакистан не зазначає, де саме та яким чином було порушено повітряний простір. Але Ісламабад (столиця Пакистану) подав протест Тегерану, а голову іранської дипломатичної місії в Пакистані викликали до МЗС.

В Ірані поки офіційно не коментували ситуацію.

Вчора агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило про нібито знищення у Пакистані двох опорних пунктів угруповання "Джейш аль-Адль". Зазначається, що бази атакували ракетами та безпілотниками.

"Джейш аль-Адль" раніше влаштовував напади на іранські сили безпеки в районі кордону з Пакистаном.