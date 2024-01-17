RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пакистан отзывает посла из Ирана и оставляет за собой право ответить на удар, - МИД

Фото: Пакистан отзывает посла из Ирана (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов по своей территории и оставляет за собой право на ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Пакистана.

В МИД ракетную атаку со стороны Ирана назвали "неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана", нарушающей международное право и принципы Устава ООН.

"Этот незаконный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью возложена на Иран", - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что данное сообщение уже передано правительству Ирана.

"Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас посещает Иран, может на данный момент не вернуться. Мы также решили приостановить все продолжающиеся визиты высокого уровня или были запланированы между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни", - добавили в министерстве.

Что предшествовало

Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и "неприемлем".

"Ответственность за последствия будет лежать непосредственно на Иране", – говорится в сообщении.

Пакистан не отмечает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.

В Иране пока официально не комментировали ситуацию.

Вчера агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки "Джейш аль-Адль". Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.

"Джейш аль-Адль" ранее устраивал нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранПакистанракетна атакаракетный удар