Пакистан отзывает посла из Ирана и оставляет за собой право ответить на удар, - МИД

В МИД ракетную атаку со стороны Ирана назвали "неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана", нарушающей международное право и принципы Устава ООН.

"Этот незаконный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью возложена на Иран", - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что данное сообщение уже передано правительству Ирана.

"Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас посещает Иран, может на данный момент не вернуться. Мы также решили приостановить все продолжающиеся визиты высокого уровня или были запланированы между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни", - добавили в министерстве.

Что предшествовало

Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и "неприемлем".

"Ответственность за последствия будет лежать непосредственно на Иране", – говорится в сообщении.

Пакистан не отмечает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.

В Иране пока официально не комментировали ситуацию.

Вчера агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки "Джейш аль-Адль". Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.

"Джейш аль-Адль" ранее устраивал нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.