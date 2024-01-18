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Пакистан перевів армію у стан "надзвичайно високої" бойової готовності, - Reuters

Фото: Пакистан перевів армію у стан "надзвичайно високої" бойової готовності (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили Пакистану перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності на тлі загострення конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Пакистан повністю поважає суверенітет та територіальну цілісність Ісламської Республіки Іран. Єдиною метою сьогоднішнього акту було прагнення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, що має першорядне значення і не може бути скомпрометовано", - заявили у Міністерстві закордонних справ Пакистану.

Як повідомив Reuters високопоставлений пакистанський чиновник служби безпеки сказав що військові перебувають у стані "надзвичайно високому" бойової готовності й будуть  протистояти будь-яким загрозам з боку Ірану.

Що передувало

Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей.

У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати "серйозні наслідки" та є "неприйнятним".

Пакистан не зазначає, де саме та яким чином було порушено повітряний простір. Але Ісламабад (столиця Пакистану) подав протест Тегерану, а голову іранської дипломатичної місії в Пакистані викликали до МЗС.

Напередодні агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило про нібито знищення у Пакистані двох опорних пунктів угруповання "Джейш аль-Адль". Зазначається, що бази атакували ракетами та безпілотниками.

У зв'язку з цим Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану після ракетних ударів по своїй території та залишає за собою право на відповідь.

А вже сьогодні Збройні сили Пакистану завдали ударів по "антипакистанським групам бойовиків", які базувались на території Ірану.

"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів", - повідомили у МЗС Пакистану.

Як зауважують у відомстві, дані атаки є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".

 

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