Пакистан передав Україні через Німеччину снаряди до "Граду" і хоче збільшити поставки, - ЗМІ

За даними видання, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках

Першу партію ракет, а це понад 10 тисяч реактивних снарядів, призначених для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град", на початку цього місяця було відправлено з порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну.

Видання TET також повідомило, що не дивлячись, що Пакистан просив Росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, Ісламабад регулярно постачав зброю в Україну,