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Пакистан передав Україні через Німеччину снаряди до "Граду" і хоче збільшити поставки, - ЗМІ

Фото: Пакистан планує збільшити поставки зброї Україні за допомогою Німецького порту (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Пакистан хоче збільшити поставки зброї Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

За даними видання, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках

Першу партію ракет, а це понад 10 тисяч реактивних снарядів, призначених для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град", на початку цього місяця було відправлено з порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну.

Видання TET також повідомило, що не дивлячись, що Пакистан просив Росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, Ісламабад регулярно постачав зброю в Україну,

Нагадаємо, Пакистан планує постачати зброю Україні в обмін на модернізацію гелікоптерів і ремонт танків.

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