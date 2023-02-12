Пакистан передал Украине через Германию снаряды к "Граду" и хочет увеличить поставки, - СМИ

По данным издания, Пакистан увеличил военные поставки в Украину через немецкий порт одновременно с польским маршрутом, чтобы переправить ракеты для использования в многоствольных ракетных установках.

Первая партия ракет, а это более 10 тысяч реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град", в начале этого месяца была отправлена из порта Карачи, откуда они через порт Эмден в Германии попадут в Украину.

Издание TET также сообщило, что несмотря на то, что Пакистан просил Россию о скидке на нефть в условиях экономического кризиса, Исламабад регулярно поставлял оружие в Украину,