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Пакистан передал Украине через Германию снаряды к "Граду" и хочет увеличить поставки, - СМИ

Фото: Пакистан планирует увеличить поставки оружия Украине с помощью Немецкого порта (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пакистан хочет увеличить поставки оружия Украине посредством использования немецкого порта. В начале месяца через него Исламабад уже направил в Киев 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

По данным издания, Пакистан увеличил военные поставки в Украину через немецкий порт одновременно с польским маршрутом, чтобы переправить ракеты для использования в многоствольных ракетных установках.

Первая партия ракет, а это более 10 тысяч реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град", в начале этого месяца была отправлена из порта Карачи, откуда они через порт Эмден в Германии попадут в Украину.

Издание TET также сообщило, что несмотря на то, что Пакистан просил Россию о скидке на нефть в условиях экономического кризиса, Исламабад регулярно поставлял оружие в Украину,

Напомним, Пакистан планирует поставлять оружие Украине в обмен на модернизацию вертолетов и ремонт танков.

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